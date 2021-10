Koalicja "świateł drogowych" faworytką Niemców

Wybory w Niemczech

W wyborach do Bundestagu z 26 września najsilniejszą partią okazała się SPD zdobywając 25,7 procent głosów. Unia CDU/CSU spadła do historycznie najniższego poziomu 24,1 procent, ale nie zrezygnowała z możliwości utworzenia rządu. Na trzecim miejscu uplasowali się Zieloni - 14,8 procent, a za nimi FDP - 11,5 procent. Prawicowo-populistyczna AfD uzyskała 10,3 procent głosów.

Zdaniem Scholza, który jako urzędujący minister finansów przebywa w Waszyngtonie na spotkaniu ministrów finansów G20, koalicja "świateł drogowych" może powstać jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia. Rozmowy wstępne "toczą się w bardzo, bardzo dobrej i konstruktywnej atmosferze" - powiedział Scholz. Dlatego też jest on pewien, że projekt trzech partii może zostać szybko zrealizowany i "przed świętami będziemy mieli nowy rząd" - oświadczył. Wszyscy postanowili "pracować teraz szybko". Trzy strony negocjacji uzgodniły ścisłe zachowanie poufności.

Podczas gdy Scholz przebywa w Waszyngtonie, partie SPD, Zielonych i FDP kontynuują w czwartek wstępne rozmowy w mniejszej grupie, a sekretarze generalni partii próbują od środy przelać na papier to, co zostało do tej pory wynegocjowane podczas kilku rund rozmów wstępnych - informuje telewizja ARD.