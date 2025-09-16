Logo strona główna
Świat

Najpierw prezydent, teraz kanclerz. Rozmowy Nawrockiego w Berlinie

Friedrich Merz, Karol Nawrocki
Karol Nawrocki i Friedrich Merz
Źródło: TVN24
Karol Nawrocki przebywa w Berlinie. Spotkał się z prezydentem Niemiec Frankiem-Walterem Steinmeierem, później pojechał na rozmowę z kanclerzem Friedrichem Merzem.
Kluczowe fakty:
  • Karol Nawrocki i Frank-Walter-Steinmeier rozmawiali "w cztery oczy". Później prezydent pojechał na spotkanie z kanclerzem Friedrichem Merzem.
  • Prezydent Polski według wcześniejszych zapowiedzi miał poruszyć tematy bezpieczeństwa, sprawy związane z Unią Europejską i kwestia reparacji.
  • Po zakończeniu spotkań w Berlinie prezydent uda się do Francji.

Spotkanie prezydentów Karola Nawrockiego i Franka-Waltera Steinmeiera rozpoczęło się od ceremonii powitania na dziedzińcu głównym Pałacu Bellevue w Berlinie. Po nim prezydenci przeszli do rozmowy "w cztery oczy", a później będą przewodzić rozmowom plenarnym obu delegacji.

Karol Nawrocki i Frank-Walter Steinmeier
Karol Nawrocki i Frank-Walter Steinmeier
Źródło: PAP/EPA/FILIP SINGER

Przedstawiciel rządu z Nawrockim

Nawrockiemu towarzyszą podczas wizyty w Berlinie - pierwszej w czasie jego prezydentury wizyty w Niemczech - m.in. sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP i szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz oraz wiceminister spraw zagranicznych Teofil Bartoszewski. Berlin - to kolejna, po Waszyngtonie, Rzymie, Wilnie i Helsinkach, odwiedzona przez polskiego prezydenta stolica.

Wśród tematów berlińskich rozmów mają być - jak informował Marcin Przydacz, odpowiedzialny za sprawy międzynarodowe w kancelarii prezydenta - współpraca w sferze bezpieczeństwa, sprawy związane z Unią Europejską, relacje transatlantyckie i relacje dwustronne, a także kwestie dotyczące zadośćuczynienia za zbrodnie niemieckie z czasów II wojny światowej.

Po wizycie w Pałacu Bellevue Nawrocki udał się na spotkanie z kanclerzem Friedrichem Merzem.

Nawrocki poruszy temat reparacji

Na początku września rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz powiedział, że prezydent Nawrocki na spotkaniu z prezydentem Steinmeierem będzie się dopominał reparacji wojennych. Dodał, że chodzi o zwrot dóbr kultury i wypłatę odszkodowań.

Sam Nawrocki, przemawiając na 1 września na Westerplatte, oświadczył że reparacje są konieczne, by "móc budować oparte o fundamenty prawdy i dobrych relacji partnerstwo z naszym zachodnim sąsiadem".

Prezydent: Ta prawda musi wybrzmieć. Domagam się reparacji
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Prezydent: Ta prawda musi wybrzmieć. Domagam się reparacji

Polska

Stanowisko rządu niemieckiego jest tu niezmienne - Berlin w powtarzających się komunikatach informuje, że kwestia reparacji wojennych jest dla Niemiec prawnie zamknięta.

Spotkanie po rosyjskim ataku dronowym

Wiceszef MSZ Bartoszewski podkreślił w rozmowie z dziennikarzami, że Nawrocki odwiedza Niemcy i Francję - bliskich sojuszników Polski - niedługo po rosyjskim ataku dronowym na Polskę. Stąd przygotowanie i bezpieczeństwo w ramach NATO będą wśród tematów rozmów.

Przedstawiciel rządu poleci z Nawrockim. "Na zaproszenie prezydenta"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Przedstawiciel rządu poleci z Nawrockim. "Na zaproszenie prezydenta"

Polska

Pytany o problem reparacji, zaznaczył, że w rozmowach polsko-niemieckich często mówi się o kwestii zadośćuczynienia i w tej sprawie rząd wspomaga działania prezydenta, natomiast nie w kwestii uzyskania reparacji. Ocenił, że na uzyskanie reparacji Polska praktycznie nie ma szans.

We wtorek przed południem Nawrocki uda się do Urzędu Kanclerskiego, gdzie spotka się z kanclerzem Friedrichem Merzem. Także w tym przypadku zaplanowano spotkanie w cztery oczy obu polityków, a następnie spotkanie plenarne pod ich przewodnictwem.

Po zakończeniu tych spotkań prezydent Nawrocki wraz z delegacją uda się do Paryża, gdzie spotka się z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem.

pc

Autorka/Autor: kkop/adso

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: OMER MESSINGER/EPA/PAP

