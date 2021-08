Debata kandydatów na kanclerza Niemiec. "Zaskakująco ostrożny" Scholz największym wygranym

Jednogłośni w polityce bezpieczeństwa

Zdania uczestników debaty były podzielone w kwestii przeciwdziałania zmianom klimatu. Wszyscy zgodzili się co do tego, że jest to kwestia ważna. Najwięcej szczegółowych rozwiązań proponowała Baerbock, między innymi zakończenie używania silników spalinowych do 2030 roku i przejście na samochody bezemisyjne. Laschet zarzucił Zielonym narzucanie zbyt rygorystycznych regulacji klimatycznych na co Baerbock ripostowała, że "CDU nie ma planu, tylko torpeduje propozycje innych partii".