Scholz: Putin najwyraźniej się boi, że iskra demokracji może roznieść się w Rosji

Scholz: w sąsiedztwie Rosji zacieśnia się wspólnota demokracji

Zdaniem kanclerza "Putin wydaje się obawiać, że płomień demokracji może rozprzestrzenić się na jego kraj. Dlatego też od lat prowadzi politykę zmierzającą do rozpadu NATO i UE. Chce on podzielonej Europy i powrotu do polityki stref wpływów. Nie uda mu się to" - zaznaczył Scholz.