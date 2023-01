Scholz: Niemcy zawsze będą działały w porozumieniu z sojusznikami

czytaj dalej

Założyciel Grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn będzie wykorzystywał potwierdzone oraz sfabrykowane doniesienia o sukcesach swych oddziałów w Sołedarze i Bachmucie, by przedstawiać wagnerowców jako jedyne rosyjskie siły zdolne do osiągnięcia zauważalnych korzyści w Ukrainie - ocenił we wtorek amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW).