Kanclerz Niemiec Olaf Scholz oznajmił, że przebywający w tym kraju Ukraińcy posiadający pracę i pozwolenie na pobyt będą mogli tam pozostać. Dotyczy to między innymi mężczyzn w wieku poborowym, których Ukraina stara się pozyskać do walki z Rosją.

Olaf Scholz pytany przez dziennikarzy, czy ma wizję dotyczącą dalszej integracji Ukraińców i Ukrainek, którzy chcą zostać w Niemczech po wygaśnięciu ich zezwolenia na pobyt w marcu 2025 roku, odparł twierdząco. - Chcielibyśmy, aby ci, którzy są tutaj z Ukrainy, dalej pracowali, jeśli tylko są zdolni do pracy. Zapłaciliśmy za kursy integracyjne i językowe, dlatego teraz chcemy zachęcić wielu z nich do pracy – powiedział kanclerz.

Kanclerz był też pytany, czy ukraińscy mężczyźni w wieku poborowym, którzy uciekli z ogarniętego wojną kraju do Niemiec, będą musieli wrócić w związku z nowym prawem przyjętym niedawno przez władze w Kijowie. - Bycie zatrudnionym zabezpiecza pobyt – podkreślił Scholz. Nowe przepisy na Ukrainie nie mają wpływu na prawo obywateli ukraińskich do pobytu w Niemczech - stwierdził i dodał, że "stan prawny w Niemczech jest taki, że to nie kwestionuje ich pobytu tutaj".