Kanclerz przerwał urlop, wrócił i ogłosił plan ratunkowy dla największego importera gazu

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz w czasie piątkowej konferencji prasowej w Berlinie przedstawił plan ratunkowy dla największego w kraju importera gazu. Firma Uniper, zaopatrująca w gaz zakłady komunalne i dostawców regionalnych, potrzebuje pomocy państwa, by nie splajtować przez kryzys gazowy - podał portal dziennika "Bild". Niemieckie media poinformowały, że Scholz przerwał urlop i wrócił do kraju, by ratować energetycznego giganta.