Kanclerz Niemiec Olaf Scholz: nie możemy akceptować naruszania zasad praworządności w Unii Europejskiej

- Dlatego zaproponowałem stopniowe przejście do większościowego podejmowania decyzji we wspólnej polityce zagranicznej, ale także w innych dziedzinach, na przykład w polityce fiskalnej - wyjaśnił Scholz, nie ukrywając, że "miałoby to konsekwencje także dla Niemiec". Ewentualne rozszerzenie spowodowałoby według Scholza reperkusje dla Parlamentu Europejskiego, którego skład ilościowy nie powinien ulegać zmianie. Kanclerz powiedział jednak, że pozostaje wierny zasadzie jednego komisarza europejskiego na kraj.

Scholz: nie akceptujemy rosyjskiego ataku na pokój w Europie

Niemiecki przywódca wezwał kraje sojusznicze do ustanowienia "niezawodnego i długoterminowego podziału pracy" w zakresie wsparcia dla Ukrainy. W jego ramach, jak powiedział, można sobie "wyobrazić, że Niemcy wezmą na siebie szczególną odpowiedzialność w zakresie wzmocnienia ukraińskiej artylerii i zdolności obrony powietrznej". - Naszym celem jest, aby ukraińskie siły zbrojne były zdolne do obrony swojego kraju w dłuższej perspektywie - stwierdził.

Według Scholza partnerzy Ukrainy powinni opracować system skoordynowanego działania na rzecz pomocy Kijowowi, a idea ta jest już propagowana przez Niemcy i Holandię wśród państw europejskich. - Na przykład Niemcy mogłyby priorytetowo potraktować wsparcie rozwoju obrony przeciwlotniczej i artylerii sił zbrojnych Ukrainy. Musimy szybko opracować taki system skoordynowanego wsparcia, aby był niezawodny i co najważniejsze, działał tak długo, jak to będzie konieczne - powiedział kanclerz.

- Putin nie może pogodzić się ze zjednoczoną Europą, to nie pasuje do jego świata - mówił Scholz. - Tym ważniejsze jest zapewnienie Ukrainie wsparcia gospodarczego, finansowego, politycznego, humanitarnego i wojskowego. Będziemy kontynuować to wsparcie, rzetelnie i tak długo, jak będzie to potrzebne - mówił. Jednocześnie zaznaczył, że odbudowa zniszczonej Ukrainy będzie "zadaniem na pokolenia" i wymaga znacznych wysiłków międzynarodowych oraz "inteligentnej strategii". Poinformował, że kwestia ta zostanie omówiona na konferencji eksperckiej 25 października, na którą Scholz wraz z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen zaprosi Ukrainę i jej partnerów z całego świata do Berlina.