Konflikt Rosja-Ukraina. Kanclerz Niemiec krytycznie o słowach Gerharda Schroedera na temat Ukrainy

Gerhard Schroeder określił w ubiegłym tygodniu apele Ukrainy do Niemiec o dostawy broni w obliczu rosyjskiej agresji jako "pobrzękiwanie szabelką". Olaf Scholz zareagował na to w środowym wywiadzie telewizyjnym. - Nie prosiłem go o radę, a on nie udzielił mi żadnej - mówił. - Jeśli dobrze rozumiem porządek konstytucyjny Republiki Federalnej Niemiec, to jest tylko jeden kanclerz federalny, a jestem nim ja - podkreślił szef rządu.