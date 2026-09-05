Niemiecki rząd odpowiedzialność za sierpniowy incydent z dronem na lotnisku w Lipsku przypisał Rosji

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Od granicy z Rosją do Lipska w Niemczech jest półtora tysiąca kilometrów. Ukraińskie samoloty, przerzucone na tamtejsze lotnisko z Hostomla pod Kijowem, miały być tam bezpieczne. Kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę w 2022 roku, Kijów wysłał do Lipska pięć transportowych An-124. Miały osobny hangar. Z Lipska wykonywały komercyjne loty.

Incydenty na lotnisku

Lotnisko w Lipsku było bezpieczną przystanią dla An-124 przez ponad dwa lata. Ale już w lipcu 2024 roku doszło tam do niepokojącego incydentu.