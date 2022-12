Czołowy niemiecki "łowca nazistów" Thomas Will prowadzi wyścig z czasem

Kilka dni temu wyrok usłyszała 97-letnia była sekretarka z niemieckiego obozu koncentracyjnego Stutthof. Wcześniej, w czerwcu, na 5 lat skazano 102-letniego strażnika obozu Sachsenhausen. Oba procesy zostały zainicjowane przez Thomasa Willa, czołowego łowcę niemieckich zbrodniarzy i szefa Centrali Badania Zbrodni Narodowosocjalistycznych w Ludwigsburgu. W Niemczech nazywają go "łowcą nazistów".

Centrala Badania Zbrodni Narodowosocjalistycznych w Ludwigsburgu od ponad 60 lat prowadzi śledztwa w sprawach sprawców narodowego socjalizmu i ich pomocników. "Jeśli w 77 lat po Zagładzie w Niemczech nadal odbywają się procesy dawnych nazistów, to śledztwa rozpoczęły się za murami bladożółtego budynku w Ludwigsburgu" - pisze tygodnik "Spiegel". Thomas Will stoi na czele Centrali. "Można powiedzieć, że Thomas Will jest głównym niemieckim łowcą nazistów" - oceniają media.