Nalot niemieckiej policji na mieszkania w strefie przygranicznej. "W nieludzkich warunkach" żyli tam pracownicy z Polski i Rumunii

Niektórzy przedsiębiorcy z Rosji nawet nie ukrywają, że założyli za granicą firmy pośredniczące, które pomagają omijać sankcje i importować do kraju podzespoły objęte ograniczeniami - wynika z dziennikarskiego śledztwa Agencji Reutera i brytyjskiego think tanku Royal United Services Institute (RUSI). Do Rosji sprowadzono sprzęt komputerowy i podzespoły elektroniczne o łącznej wartości około 2,6 miliarda dolarów.