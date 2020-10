Maas nie chce łączyć sprawy Nawalnego z Nord Stream 2 . "Potrzebujemy konsensusu"

Szef niemieckiej dyplomacji Heiko Maas oznajmił, że nie proponował objęciem sankcji budowy gazociągu Nord Stream 2 w odpowiedzi na próbę otrucia rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego - podała agencja Reutera. - To nie jest projekt tylko Niemiec i Rosji, trzeba go rozpatrywać w wymiarze międzynarodowym. Potrzebujemy konsensusu partnerów międzynarodowych i pracujemy nad tym - stwierdził minister.

W czwartkowej depeszy agencja Reutera przekazała, że minister spraw zagranicznych Niemiec "nie chciałby, aby ta kwestia przerodziła się w konflikt dwustronny". - Dla nas ważne jest, by konsekwencje były europejskie, a nie niemiecko-rosyjskie - zacytowała słowa Heiko Maasa rosyjska agencja RIA Nowosti.

- Kiedy używany jest środek z grupy nowiczok, jest to łamanie traktatu międzynarodowego, a zatem reakcja może być tylko międzynarodowa - dodał dyplomata przebywający na forum organizacji GLOBSEC w Bratysławie.

Heiko uznał, że "przeciwnicy budowy gazociągu Nord Stream 2 wykorzystują incydent z Nawalnym do zwrócenia uwagi na projekt". - To nie jest projekt tylko Niemiec i Rosji, trzeba go rozpatrywać w wymiarze międzynarodowym. Potrzebujemy konsensusu partnerów międzynarodowych i pracujemy nad tym - stwierdził minister.