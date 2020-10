"Nic się nie poprawiło". Szef niemieckiej dyplomacji chce sankcji wobec Łukaszenki

Z nieoficjalnych informacji ze źródeł unijnych wynika, że już na szczycie, który przyjął sankcje wobec funkcjonariuszy białoruskich władz, wiele krajów było za tym, by do listy dopisać samego prezydenta Alaksandra Łukaszenkę. Władze niektórych krajów były wówczas przeciwne temu rozwiązaniu, argumentując, że zamknie to możliwości jakichkolwiek potencjalnych kontaktów z Mińskiem.