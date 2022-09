Wybuch w publicznej toalecie w Halle. Trzy osoby poważnie ranne

czytaj dalej

Wszystko wskazuje na to, że rosyjskie służby specjalne, atakując tę magistralę, pokazują Zachodowi, że mają zdolności techniczne uderzania w gazociągi podmorskie - tak o wyciekach z gazociągów Nord Stream na Bałtyku mówił w programie "Wstajesz i Wiesz" w TVN24 Robert Tomaszewski, analityk do spraw gospodarczych i energetycznych z Polityki Insight. W jego ocenie "to jest rodzaj ostrzeżenia, rodzaj kolejnej groźby ze strony Moskwy pod adresem Europy, że na liście do ataku mogą się znaleźć właśnie magistrale takie, jak Baltic Pipe oraz gazociągi łączące Norwegię z Europą Zachodnią".