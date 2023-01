Greta Thunberg zatrzymana przez niemiecką policję

Aktywiści klimatyczni od tygodni okupują położoną w zachodniej części Niemiec wioskę Luetzerath, którą koncern RWE chce zrównać z ziemią i wybudować na jej miejscu kopalnię węgla. W sobotniej demonstracji uczestniczyło wiele tysięcy ludzi. W stronę policji rzucane były kamienie i błoto. "Latają też petardy" - relacjonował portal dziennika "Bild". Z uwagi na zablokowanie przez służby dojazdu do Luetzerath demonstracja odbyła się w sąsiedniej miejscowości - Keyenberg.

Greta Thunberg wśród zatrzymanych aktywistów

Thunberg dołączyła do demonstrantów także we wtorek. Aktywiści protestowali w Jackerath, przy kopalni Garzweiler, około dziewięciu kilometrów od Luetzerath.

Według policji Thunberg znajdowała się w grupie aktywistów, którzy zaczęli niebezpiecznie zbliżać się do krawędzi kopalni. "Zamierzamy użyć siły, aby doprowadzić was do kontroli tożsamości, więc prosimy o współpracę" - ostrzegali policjanci.