Świat Friedrich Merz komentuje porażkę CDU. Mówi o "poważnym ciosie" Oprac. Justyna Sochacka |

Wybory w Meklemburgii-Pomorzu Przednim. Tak wyglądają wstępne końcowe wyniki Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/FILIP SINGER

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- Wiem, że zarówno w wyborach landowych dwa tygodnie temu w Saksonii-Anhalcie, jak i we wczorajszych wyborach polityka federalna odegrała dużą rolę, podobnie jak moja osoba - stwierdził Merz na konferencji prasowej w Berlinie. W jego ocenie jednak "przyczyny wykraczają poza kwestię jego osoby".

- Jesteśmy świadkami głębokiej zmiany systemu partyjnego w Niemczech, podobnie jak w wielu innych krajach świata - mówił.

Friedrich Merz Źródło zdjęcia: PAP/EPA/FILIP SINGER

Brak wejścia CDU do parlamentu Meklemburgii-Pomorza Przedniego Merz nazwał "poważnym ciosem", którego "skutki będziemy odczuwać jeszcze długo".

Merz: w kierownictwie CDU nie było dyskusji personalnych

W kontekście spekulacji na temat jego odejścia ze stanowiska szefa rządu powiedział, że ani w niedzielę wieczorem, ani w poniedziałek przed południem nikt (w kierownictwie CDU) nie podniósł żadnej kwestii personalnej.

Merz wezwał, by władze federalne i kraje związkowe "trzymały się razem". Zapowiedział, że w najbliższym czasie odbędą się rozmowy z premierami krajów związkowych o kierunku dalszych działań. - Znajdziemy nową formę współpracy - zapewnił.

- Historycznym zadaniem koalicji tutaj, w Berlinie, oraz całego politycznego centrum jest przygotowanie naszego kraju na najbliższe lata i zmierzenie się ze wszystkimi problemami - ocenił kanclerz Niemiec. - Chodzi ni mniej, ni więcej, tylko o demokratyczną przyszłość naszego kraju - dodał.

Wybory w Meklemburgii-Pomorzu Przednim

AfD wygrała niedzielne wybory w Meklemburgii-Pomorzu Przednim, uzyskując 38,2 procent głosów. Chadecy w tym landzie na północy RFN znaleźli się poniżej progu pięciu procent i nie weszli do landtagu, po raz pierwszy w historii wszystkich wyborów na poziomie kraju związkowego w Niemczech. Wcześniej, 6 września, AfD wygrała wybory w Saksonii-Anhalcie, uzyskując 43,8 procent głosów i wyprzedzając CDU o ponad 26 punktów procentowych.

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