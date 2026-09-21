Friedrich Merz komentuje porażkę CDU. Mówi o "poważnym ciosie"
- Wiem, że zarówno w wyborach landowych dwa tygodnie temu w Saksonii-Anhalcie, jak i we wczorajszych wyborach polityka federalna odegrała dużą rolę, podobnie jak moja osoba - stwierdził Merz na konferencji prasowej w Berlinie. W jego ocenie jednak "przyczyny wykraczają poza kwestię jego osoby".
- Jesteśmy świadkami głębokiej zmiany systemu partyjnego w Niemczech, podobnie jak w wielu innych krajach świata - mówił.
Brak wejścia CDU do parlamentu Meklemburgii-Pomorza Przedniego Merz nazwał "poważnym ciosem", którego "skutki będziemy odczuwać jeszcze długo".
Merz: w kierownictwie CDU nie było dyskusji personalnych
W kontekście spekulacji na temat jego odejścia ze stanowiska szefa rządu powiedział, że ani w niedzielę wieczorem, ani w poniedziałek przed południem nikt (w kierownictwie CDU) nie podniósł żadnej kwestii personalnej.
Merz wezwał, by władze federalne i kraje związkowe "trzymały się razem". Zapowiedział, że w najbliższym czasie odbędą się rozmowy z premierami krajów związkowych o kierunku dalszych działań. - Znajdziemy nową formę współpracy - zapewnił.
- Historycznym zadaniem koalicji tutaj, w Berlinie, oraz całego politycznego centrum jest przygotowanie naszego kraju na najbliższe lata i zmierzenie się ze wszystkimi problemami - ocenił kanclerz Niemiec. - Chodzi ni mniej, ni więcej, tylko o demokratyczną przyszłość naszego kraju - dodał.
Wybory w Meklemburgii-Pomorzu Przednim
AfD wygrała niedzielne wybory w Meklemburgii-Pomorzu Przednim, uzyskując 38,2 procent głosów. Chadecy w tym landzie na północy RFN znaleźli się poniżej progu pięciu procent i nie weszli do landtagu, po raz pierwszy w historii wszystkich wyborów na poziomie kraju związkowego w Niemczech. Wcześniej, 6 września, AfD wygrała wybory w Saksonii-Anhalcie, uzyskując 43,8 procent głosów i wyprzedzając CDU o ponad 26 punktów procentowych.