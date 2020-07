Niemcy, Francja, Egipt i Jordania wspólnie ostrzegają Izrael przed aneksją terytoriów palestyńskich

Szefowie dyplomacji Niemiec, Francji, Egiptu i Jordanii ostrzegli Izrael przed konsekwencjami aneksji terytoriów palestyńskich. "Potencjalna aneksja byłaby poważną przeszkodą w osiągnięciu trwałego i sprawiedliwego porozumienia" - podkreślili we wspólnej deklaracji, przyjętej w czasie wtorkowej wideokonferencji poświęconej sytuacji na Bliskim Wschodzie.

"Zgadzamy się, że jakakolwiek aneksja okupowanych od 1967 roku terytoriów palestyńskich byłaby naruszeniem prawa międzynarodowego i narazi na niebezpieczeństwo podstawy procesu pokojowego" - podano we wspólnej deklaracji opublikowanej na stronach niemieckiego resortu spraw zagranicznych.

Dyplomaci podkreślili również przywiązanie do rozwiązania konfliktu izraelsko-palestyńskiego według modelu dwupaństwowego, opartego na prawie międzynarodowym i odpowiednich rezolucjach ONZ. Potencjalna aneksja byłaby według nich "poważną przeszkodą w osiągnięciu trwałego i sprawiedliwego porozumienia".

Izraelski rząd zaplanował podjęcie decyzji co do aneksji około 130 osiedli i Doliny Jordanu ALAA BADARNEH/PAP/EPA

W oświadczeniu przekazano, że ministrowie dyskutowali o tym, jak wznowić owocne zaangażowanie między stronami izraelską i palestyńską oraz jak zaoferować wsparcie mające ułatwić drogę do negocjacji.

Planowana aneksja

"Izrael jest przygotowany do prowadzenia negocjacji na podstawie planu pokojowego prezydenta Trumpa, który jest zarówno twórczy, jak i realistyczny, i nie powrócimy do nieudanych sposobów (prowadzenia negocjacji - red.) z przeszłości" - brzmiała część wydanego w poniedziałek oświadczenia premiera Izraela Benjamina Netanjahu skierowanego do jego brytyjskiego odpowiednika Borisa Johnsona.