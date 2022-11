"Financial Times": słabo wyposażona Bundeswehra czeka na wsparcie finansowe rządu

Bundeswehra nie otrzymała prawie nic z obiecanej kwoty 100 miliardów euro dofinansowania - informuje w czwartek portal dziennika "Financial Times". Politycy opozycji zastanawiają się, czy deklaracje Niemiec o wiodącej roli w europejskiej obronności to coś więcej, niż pusta retoryka.

Po inwazji Rosji na Ukrainę kanclerz Niemiec Olaf Scholz zapowiedział "punkt zwrotny", a słabo wyposażona Bundeswehra miała dostać znaczące dofinansowanie – dodatkowe 100 mld euro. Ale od tego czasu prawie nic z tej kwoty nie trafiło do sił zbrojnych – informuje "Financial Times".

Opozycja pyta o stan niemieckiej obronności

Politycy opozycji zastanawiają się, czy deklaracje Niemiec o wiodącej roli w europejskiej obronności to coś więcej, niż pusta retoryka. - Panie kanclerzu, trudno to określić inaczej, jak łamanie obietnicy złożonej parlamentowi, a zwłaszcza Bundeswehrze – skomentował szef opozycji Friedrich Merz (CDU).

- To plan długoterminowy, a nie szybkie, chaotyczne wygłaszanie oświadczeń PR. Chcemy być pewni, że będziemy zamawiać właściwe rzeczy i że Bundeswehra zostanie wyposażona w taki sposób, aby działało to przez dziesięciolecia – odpowiadał na zarzuty Scholz.

Eksperci o wydatkach Niemiec na obronność

- 24 lutego Rosja dokonała inwazji na Ukrainę, a 27 lutego Scholz nagle poinformował, że przekazuje wojsku dodatkowe 100 mld euro. To był całkowity szok dla systemu - powiedziała Ulrike Franke, badaczka niemieckiej polityki obronnej z think tanku European Council. Jak dodała, "tłem tego są dziesięciolecia niedoinwestowania i politycznego zaniedbania niemieckich sił zbrojnych".

Biurokratyczne przeszkody

- System obrony i zaopatrzenia jest rozbity, wszyscy o tym wiedzą. Przywrócenie go do funkcjonowania będzie wymagało ogromnego wysiłku – zauważył Christian Moelling z Niemieckiej Rady Stosunków Zagranicznych.

Urzędnicy tymczasem tłumaczą swoją opieszałość wysokością kontraktów obronnych. - To nie są trywialne zamówienia, gdzie kupujesz drobną rzecz i możesz to zrobić szybko. Tu wszystko musi być bardzo wyważone, wszystko powinno być omówione bardzo szczegółowo – wyjaśnił Christian Thiels, rzecznik ministerstwa obrony. Poinformował także, że jeszcze do końca roku parlament prawdopodobnie dostanie do zatwierdzenia "kilka propozycji dużych kontraktów".