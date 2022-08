Eksplozje w Berlinie. Pożar w składzie materiałów wybuchowych, zapalił się także las

czytaj dalej

Obecność wojsk rosyjskich na terenie Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej w Ukrainie stanowi poważne naruszenie bezpieczeństwa nuklearnego. Ponawiamy wezwania do rosyjskich sił zbrojnych o natychmiastowe opuszczenie terenu siłowni - oświadczył rzecznik Komisji Europejskiej Adalbert Jahnz. Amerykański think tank Instytut Badań nad Wojną ocenił, że wojska rosyjskie najprawdopodobniej wykorzystują elektrownie do grania na lękach krajów Zachodu przed katastrofą jądrową.