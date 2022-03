Niemcy dostarczą więcej broni na Ukrainę. Zostanie zamówiona od koncernów zbrojeniowych

Rząd federalny jest zdecydowany dostarczyć Ukrainie więcej broni. Dostawy będą wzorowane na tym, co Niemcy już dostarczyły - przekazał rzecznik rządu Steffen Hebestreit. Wcześniej w poniedziałek dziennik "Die Welt" napisał, że od ataku Rosji na Ukrainę Niemcy nie zakupiły ani jednej nowej broni od niemieckich producentów i nie dostarczyły jej Ukrainie. Jak dodano, "były za to dostawy z opustoszałych magazynów Bundeswehry". Gazeta zwróciła uwagę, że "RFN jest czwartym eksporterem broni na świecie i ma czołowe firmy zbrojeniowe".

Rzecznik niemieckiego rządu Steffen Heberstreit przekazał, że rząd federalny jest zdecydowany dostarczyć Ukrainie więcej broni. Dodał, że dostawy będą wzorowane na tym, co Niemcy już dostarczyły. Do tej pory były to pociski przeciwpancerne i przeciwlotnicze.

"Die Welt" o "dziwnym paradoksie" w dostawach broni na Ukrainę

"Die Welt": już pod koniec lutego rząd wiedział, że zapasy Bundeswehry są zbyt małe

Jak dowiedział się "Die Welt" z ukraińskich kręgów rządowych, "rząd niemiecki już pod koniec lutego wiedział, że zapasy Bundeswehry są zbyt małe, by udzielić szerokiej pomocy. W ciągu kilku tygodni po złożeniu przez Ukrainę pierwszego oficjalnego wniosku o dostawy broni 3 lutego rząd zwrócił się do kilku niemieckich producentów broni z pytaniem, co mogą sprzedać Ukrainie w krótkim terminie. W rezultacie powstała obszerna lista. Wiele wskazuje na to, że na podstawie tej listy Berlin pracuje nad nowym pakietem dla Ukrainy".