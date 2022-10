SPD, partia Olafa Scholza, ponownie wygrywa wybory do parlamentu Dolnej Saksonii

W wyborach do parlamentu Dolnej Saksonii na zachodzie Niemiec zwyciężyli rządzący tam socjaldemokraci z SPD – wynika z prognoz stacji telewizyjnych ARD i ZDF. SPD pozostaje najsilniejszą partią, mimo utraty głosów w porównaniu z poprzednimi wyborami do tego landtagu.

"Te prognozowane wyniki wyborów oznaczają też wzrost poparcia dla kanclerza Niemiec Olafa Scholza (SPD)" – ocenia agencja dpa, przypominając, że w skali całych Niemiec wyniki socjaldemokratów pogorszyły się od czasu wygrania przez tę partię wyborów federalnych we wrześniu 2021 roku.

W Dolnej Saksonii, według dostępnych sondaży, dobry wynik SPD to głównie pochodna popularności premiera tego landu. Według wyliczeń ARD i ZDF, na Stephana Weila zagłosowało od 32,5 do 33,5 proc. wyborców; w 2017 roku było to 36,9 proc.