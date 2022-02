Hamburg. Doniesienia o "uzbrojonym w broń palną młodym człowieku". Jednostki specjalne policji weszły do szkoły

Jednostki specjalne policji w Hambugu uczestniczyły we wtorek w przeszukiwaniu szkoły imienia Ottona Hahna w Hamburgu. Powodem były doniesienia o uzbrojonym młodym mężczyźnie. Nie było przy tym jasne, czy wszedł on do placówki czy tylko obok niej przeszedł. Policja po przeszukaniu przekazała, że nie potwierdzono żadnych niepokojących incydentów.