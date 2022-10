"Der Spiegel": obecna sytuacja Putina, jak upadek Hitlera

Podobieństwa w upadku Adolfa Hitlera do obecnej sytuacji Władimira Putina są uderzające - zauważa na łamach tygodnika "Spiegel" Nikolaus Blome. Autor zwraca uwagę, że w obecnym stanie rzeczy, przy częściowej mobilizacji rezerwistów, którą zaproponował, Putin sam zaprzepaścił ostatnie wyjście polityczne.

"Władimir Putin nie jest oczywiście drugim Hitlerem, nie jest też nazistą, jeśli to określenie ma jeszcze mieć jakiekolwiek znaczenie. Ale nie o to chodzi (...) Chodzi o to, że centralne elementy 'Upadku' można znaleźć właśnie po stronie Putina" - ocenił.