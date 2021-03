Niemiecka posłanka straciła przytomność w samolocie. Zmarła po wylądowaniu

53-letnia Karin Strenz, posłanka niemieckiego Bundestagu z ramienia Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej, nie żyje. Kobieta zmarła nieoczekiwanie po utracie przytomności na pokładzie samolotu lecącego z Kuby do Niemiec. Przyczyna śmierci nie jest znana.

Posłanka straciła przytomność na pokładzie samolotu lecącego do Frankfurtu. Maszyna awaryjnie lądowała w mieście Shannon w Irlandii, a Strenz - według doniesień portalu dziennika "The Irish Times" - została przewieziona do szpitala uniwersyteckiego w Limerick. Medycy nie byli jednak w stanie nic zrobić, a jedynie stwierdzili zgon.