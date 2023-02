Sondaż: większość Niemców popiera dostawy czołgów na Ukrainę

Niemcy krytycznie o Bundeswehrze

W związku z wojną na Ukrainie coraz częściej mówi się też o stanie Bundeswehry. Opinia Niemców o swojej armii jest obecnie krytyczna: tylko co trzeci (35 proc.) deklaruje, że ma duże lub bardzo duże zaufanie do Bundeswehry. Większość, 59 proc., twierdzi, że ma małe lub żadne zaufanie.

Jest to najniższa wartość zmierzona dla Bundeswehry od 1998 roku - zauważa ARD. Poprzednio pytanie to zadano we wrześniu 2020 roku, kiedy to 59 proc. stwierdziło, że ma duże lub bardzo duże zaufanie do Bundeswehry.