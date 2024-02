Niemcy chcą szukać nowych sojuszników militarnych dla Europy. Minister wskazał na Afrykę

Dodał, że "przez najbliższe kilkadziesiąt lat Europa będzie musiała żyć z liniami podziału". - Z jednej strony jest wolna i demokratyczna Europa, z drugiej - autorytarna i podżegająca do wojny Rosja – zauważył minister.

Niemcy chcą współpracy z Afryką

Pistorius zaapelował o poszukiwanie możliwości rozszerzania współpracy z partnerami, na przykład z krajów Afryki - nawet jeśli nie spełniają oni wszystkich standardów, do których przyzwyczaiła się zasobna Europa.

- Niemcy są gotowe, jeśli zajdzie taka potrzeba, wysłać do państw afrykańskich większą liczbę doradców wojskowych. Brak działań może spowodować, że to Rosja rozszerzy swoje wpływy. Dotyczy to również materiałów wojskowych – ostrzegł minister.