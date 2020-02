Wymienia się trzy nazwiska. CDU "rozpoczyna proces selekcji"

Rozmowy w cztery oczy

Sensacja w Turyngii i szybka dymisja

Kramp-Karrenbauer, zapowiadając ustąpienie z funkcji, ostrzegła, że notująca ostatnio dobre wyniki w wyborach do wschodnioniemieckich parlamentów krajowych prawicowo-populistyczna Alternatywa dla Niemiec (AfD) "jest przeciwna wszystkiemu, za czym opowiada się chadecja" i jakiekolwiek zbliżenie się do tej partii osłabia CDU. Według niej, również historia i treści programowe postkomunistycznej Lewicy są "absolutnie nie do pogodzenia" z fundamentalnymi dla chadecji wartościami.