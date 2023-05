W rosyjskiej ambasadzie świętowano Dzień Zwycięstwa. W przyjęciu uczestniczył były kanclerz Niemiec

czytaj dalej

Dom aukcyjny Christie wystawia na sprzedaż kolekcję biżuterii, składającą się z ponad 700 różnych przedmiotów, a której wartość szacuje się na 150 milionów dolarów (około 622 miliony złotych). Należały one do austriackiej miliarderki Heidi Horten. Aukcji sprzeciwiają się jednak organizacje żydowskie, wskazując, że to krwawa kolekcja, bo jej mąż zbił swoją fortunę między innymi na majątku przejętym od Żydów w nazistowskich Niemczech.