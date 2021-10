Była sekretarka obozu koncentracyjnego Stutthof Irmgard Furchner stanie dziś przed sądem

Była sekretarka obozu koncentracyjnego Stutthof Irmgard Furchner, oskarżona o współudział w mordzie 11 tysięcy osób, ma we wtorek stanąć przed sądem. Pierwotnie proces miał się rozpocząć 30 września, jednak 96-latka uciekła w dniu rozprawy.

Rozpoczęcie procesu w Itzehoe (Szlezwik-Holsztyn, Niemcy) zostało odroczone, ponieważ oskarżona 30 września rano - w dniu rozprawy - uciekła z domu opieki, w którym mieszkała i nie stawiła się w sądzie. Dopiero po kilku godzinach została zatrzymana przez policję i trafiła do aresztu. Złożyła jednak skargę na zatrzymanie.

Jeszcze przed rozprawą Furchner poinformowała w liście do sędziego prowadzącego, że nie chce się stawić w sądzie. Obawiała się szyderstwa i wyśmiania. W procesie karnym obecność oskarżonego jest jednak niezbędna. Na rozprawie odczytany ma być akt oskarżenia.

O co oskarżona jest Irmgard Furchner?

96-latka jest oskarżona o to, że w okresie od czerwca 1943 roku do kwietnia 1945 roku jako stenotypistka i maszynistka w komendanturze niemieckiego obozu koncentracyjnego Stutthof pomagała kierownictwu obozu w systematycznym zabijaniu więźniów.

Furchner była sekretarką komendanta obozu Paula Wernera Hoppego. "To właśnie Hoppe sporządzał rozkazy egzekucji, przydzielał warty i sporządzał listy deportacyjne do pociągów do Auschwitz" - podkreśla tygodnik "Spiegel".