Angela Merkel potępiła rosyjski atak na Ukrainę

- To brutalny, naruszający prawo międzynarodowe atak, dla którego nie ma żadnego usprawiedliwienia - powiedziała była kanclerz Niemiec Angela Merkel w rozmowie z dziennikarzem tygodnika "Spiegel" Alexandrem Osangiem na scenie Berliner Ensemble. Na pytanie, czy mogła zrobić więcej lub zrobić coś inaczej, aby zapobiec wojnie, Merkel odpowiedziała: - Nie obwiniam się. Stwierdziła jednak również, że "nie udało nam się stworzyć architektury bezpieczeństwa, która mogłaby zapobiec tej sytuacji". Jednocześnie była kanclerz broniła tych aspektów swojej polityki, które są obecnie oceniane krytycznie, na przykład porozumień mińskich w sprawie konfliktu w Donbasie - relacjonuje portal tygodnika "Spiegel". - Czy można było zrobić więcej, aby zapobiec takiej tragedii? Myślę, że ta sytuacja już teraz jest wielką tragedią, a czy można było temu zapobiec? Oczywiście, że zadaję sobie te pytania - powiedziała Merkel.

Pogorszenie relacji po aneksji Krymu

Ona z kolei odpowiedziała, że było to dla niej największym szczęściem, ponieważ po tym wydarzeniu miała swobodę robienia tego, co sprawiało jej radość. Merkel zaznaczyła, że stosunki z Putinem uległy znacznemu pogorszeniu po rosyjskiej aneksji ukraińskiego Krymu w 2014 roku. - To było głębokie cięcie - powiedziała.