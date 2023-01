Boris Pistorius nowym ministrem obrony Niemiec

Boris Pistorius został nowym ministrem obrony Niemiec po tym, jak w poniedziałek z tego stanowiska zrezygnowała Christine Lambrecht. Tymczasem wicekanclerz i minister gospodarki RFN Robert Habeck opowiedział się za tym, by Niemcy zezwoliły Polsce i innym krajom na dostawy Ukrainie czołgów bojowych Leopard.

W poniedziałek minister obrony Niemiec Christine Lambrecht podała się do dymisji. Poinformowała o tym w krótkim oświadczeniu, dodając, że prośbę o odejście z resortu przekazała kanclerzowi Olafowi Scholzowi. Lambrecht na stanowisku wytrwała tylko nieco ponad rok.

Christine Lambrecht podała się do dymisji

Christine Lambrecht podała się do dymisji PAP/dpa

Jak ocenił "Bild", nominacja Pistoriusa na szefa resortu obrony to dobra decyzja. W latach 1980-81 odbył on służbę wojskową w Achim. Od 2013 roku pełnił funkcję szefa resortu spraw wewnętrznych i sportu Dolnej Saksonii, wcześniej był burmistrzem Osnabrueck. Ten doświadczony polityk lokalny już wcześniej był wymieniany jako kandydat na urzędy polityczne na stopniu federalnym. "Pistorius jest uznawany za wybitnego polityka regionalnego i eksperta od spraw bezpieczeństwa wewnętrznego" – podkreślił "Bild".

Reuters zwrócił uwagę, że nominacja może spowodować szersze przetasowania w niemieckim rządzie, ponieważ kanclerz Olaf Scholz deklarował obsadzanie swojego gabinetu równą liczbą kobiet i mężczyzn. Jednak, jak podkreślali zgodnie politycy i media, "czym innym jest takie założenie podczas tworzenia rządu, a co innego obsadzanie ważnych stanowisk rządowych w obecnej sytuacji" wojny w Europie.

Wicekanclerz Niemiec za zezwoleniem na dostawy Ukrainie czołgów

Wicekanclerz i minister gospodarki RFN Robert Habeck opowiedział się tymczasem za tym, by Niemcy zezwoliły Polsce i innym krajom na dostawy Ukrainie czołgów bojowych Leopard. - Myślę, że to słuszne, iż jeśli inne kraje chcą pomóc, to nie przeszkadza się im i nie zatrzymuje ich pomocy - oświadczył telewizji informacyjnej WELT.