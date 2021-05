"Berlin wysłał w świat fatalne obrazy"

"Fatalne obrazy"

"Berlin po raz kolejny wysyła w świat fatalne obrazy" - ubolewał "Welt". "Są zdjęcia policji, chwilami przytłoczonej, i zdjęcia rzekomo lewicowej demonstracji, która niszczy szyby małych samochodów i narożnych barów z przekąskami, ściga funkcjonariuszy na bocznych ulicach i robi to, o co oskarża koronasceptyków: masowo lekceważy przepisy ochrony przed infekcjami" - napisała gazeta.

"Co było zaskakujące w tym roku, to fakt, że na tak zwanej 'rewolucyjnej' demonstracji nie noszono masek. Do tej pory lewicowi demonstranci przestrzegali zasad obowiązujących w pandemii, choćby po to, by odróżnić się od prawicowych koronasceptyków" - zwrócił uwagę dziennik "Tagesspiegel".