Berlin zamyka cztery z pięciu rosyjskich konsulatów generalnych

Niemiecki resort dyplomacji poinformował, że zamyka cztery z pięciu rosyjskich konsulatów generalnych. Jest to odpowiedź na decyzję Moskwy w sprawie ograniczenia liczby niemieckich urzędników w Rosji - podała agencja Reuters.

Od nowego roku Rosję reprezentować będzie jedynie ambasada w Berlinie, a także jeden z pięciu istniejących do tej pory konsulatów - poinformował w środę w Berlinie rzecznik niemieckiego MSZ.

Cztery rosyjskie konsulaty generalne mają zakończyć działalność do końca bieżącego roku.

- Ta nieuzasadniona decyzja zmusza rząd federalny do znaczących cięć we wszystkich obszarach swojej obecności w Rosji – powiedział rzecznik niemieckiego MSZ, przypominając o zamknięciu (do listopada bieżącego roku - red.) niemieckich konsulatów generalnych w Królewcu, Jekaterynburgu i Nowosybirsku oraz pozostawieniu "minimalnej liczby” przedstawicieli kultury (m.in. w niemieckich szkołach i Instytutach Goethego).