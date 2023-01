Nowo mianowany minister obrony Niemiec spotkał się w Berlinie z szefem Pentagonu

W Berlinie doszło do spotkania nowo powołanego ministra obrony Niemiec Borisa Pistoriusa z jego amerykańskim odpowiednikiem Lloydem Austinem. Amerykanin zapewnił, że RFN pozostaje jednym z najważniejszych sojuszników Stanów Zjednoczonych. Pistorius podkreślał, że Niemcy stoją "ramię w ramię" ze swoimi sojusznikami. Wcześniej minister mówił, że "Bundeswehra ma do odegrania kluczową rolę w Zeitenwende", czyli zmianie polityki Niemiec.

- Chciałbym podziękować rządowi Niemiec za wszystko to, co zrobił, aby wesprzeć ukraińską obronę przed rosyjską inwazją - powiedział Austin.

Pistorius: Niemcy nie są stroną wojny. Niemniej jednak ta wojna nas dotyczy

- Niemcy nie są stroną wojny. Niemniej jednak ta wojna nas dotyczy – dodał Pistorius, zaznaczając, że pojęcie bezpieczeństwa nabrało obecnie innego znaczenia niż rok temu. - Dlatego teraz chodzi o to, aby Bundeswehra już teraz, szybko, stała się silna. Chodzi o odstraszanie, skuteczność i zdolność operacyjną – powiedział po przybyciu do Bendlerblock - siedziby ministerstwa obrony w Berlinie.

Jak podkreślił, żołnierze potrzebują teraz wsparcia, a minister potrzebuje do wypełnienia swoich zadań "wsparcia wszystkich w Bundeswehrze, w ministerstwie obrony i powiązanych instytucjach". - Bundeswehra ma do odegrania kluczową rolę w Zeitenwende. To będzie moje zadanie i zrobię wszystko co w mojej mocy, aby Bundeswehra mogła wypełnić tę misję – w interesie Niemiec, w interesie NATO i w interesie narodu – zapewnił Pistorius.