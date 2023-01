"Bezprecedensowa seria niepowodzeń" i sylwestrowe nagranie. "Czekanie i wahanie szkodzi Bundeswehrze"

"Czekanie i wahanie szkodzi Bundeswehrze"

Coraz więcej polityków opowiada się też za rezygnacją z zasady parytetu przy obsadzaniu ministerstw (połowę stanowisk w niemieckim rządzie zajmują mężczyźni, a połowę kobiety). - W przypadku nowej nominacji na czele resortu obrony nie powinno to obowiązywać - powiedziała Sara Nanni. - Co innego sformułowanie takiego celu podczas tworzenia rządu, a następnie jego realizacja, a co innego wykluczenie z góry pewnych opcji w obecnej sytuacji - uzasadniła.