Niemcy. Tragedia w pobliżu słynnego zamku. Dwie turystki z USA zepchnięte w przepaść. Ujawniono ich tożsamość 

Do zdarzenia doszło 14 czerwca. Jak poinformowała policja w wystosowanym dzień później oświadczeniu, 21-letnia turystka z USA wspinała się z rok starszą koleżanką, również Amerykanką, w pobliżu mostu Marienbrücke, z którego widać słynny zamek Neuschwanstein. Z ustaleń śledczych wynika, że kobiety spotkały na szlaku 30-letniego rodaka, który przekonał je, by poszły za nim ukrytą ścieżką prowadzącą do punktu widokowego.

Służbom udało się dotrzeć do obu zaatakowanych. Młodsza została przetransportowana helikopterem do szpitala, zmarła w nocy. Starsza była przytomna i był z nią kontakt, gdy dotarły do niej służby. Ją też przewieziono do szpitala. Policja nie podała szczegółowych informacji na temat doznanych przez nią obrażeń.