Rosjanin w Niemczech zabił dwóch ukraińskich wojskowych

Niemiecka policja aresztowała Rosjanina podejrzanego o zabójstwo dwóch Ukraińców. Jak podało ukraińskie MSZ, zaatakowani byli żołnierzami, którzy do Niemiec przyjechali na leczenie. Do ataku doszło w jednej z wsi w Bawarii na południowym wschodzie kraju.

Dwóch Ukraińców w wieku 23 i 36 lat mieszkających w Garmisch-Partenkirchen zostało zamordowanych w sobotę wieczorem na terenie centrum handlowego we wsi Murnau w Górnej Bawarii. Agencja dpa podała, że wkrótce potem policja aresztowała 57-letniego Rosjanina pod zarzutem podwójnego morderstwa.

Żołnierze, którzy leczyli się w Niemczech

"Według wstępnych danych zmarli obywatele byli żołnierzami, którzy przechodzili rehabilitację medyczną w Niemczech. Konsulowie Ukrainy wyjaśniają informacje na temat jednostek, w których służyli, i nawiązują kontakt z ich bliskimi" – poinformowało ministerstwo spraw zagranicznych Ukrainy. Od rozpoczęcia przez Rosję inwazji na Ukrainę w lutym 2022 r. do Niemiec przybyło ponad milion ukraińskich uchodźców. W Niemczech żyje też znacząca społeczność rosyjskich imigrantów i ok. 2,5 mln Rosjan niemieckiego pochodzenia, którzy w większości przenieśli się do tego kraju na początku lat 90. po upadku ZSRR.