Świat Atak nożem w domu seniora, jedna osoba nie żyje Oprac. Ewa Żebrowska |

Strzały w Stade na północy Niemczech. Na miejscu pracują służby Źródło wideo: NEWS5/Reuters Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Do tragedii doszło w ostatni piątek około godz. 19, podczas kolacji w domu seniora św. Wita w Olfen (Nadrenia Północna-Westfalia). Według wstępnych ustaleń, na które powołuje się "Bild", mężczyzna miał zaatakować nożem kilka pensjonariuszek "zadając im ciosy w szyję i górne partie ciała". Jedna z nich, 86-letnia kobieta w wyniku obrażeń zginęła na miejscu.

"Służby ratunkowe przetransportowały do ​​szpitali dwie inne poszkodowane kobiety: 81-latkę z poważnymi obrażeniami oraz 83-latkę, której stan określono jako zagrażający życiu. W akcji uczestniczyły dwa śmigłowce ratunkowe. Przybyli na miejsce policjanci zatrzymali 72-letniego podejrzanego - obywatela Niemiec - który nie stawiał oporu" - informuje w komunikacie policja z Münster, która prowadzi dochodzenie w tej sprawie.

Atak w domu seniora. Decyzja o areszcie dla podejrzanego

72-letniemu podejrzanemu postawiono zarzut zabójstwa oraz dwa zarzuty usiłowania zabójstwa. W sobotę wieczorem został doprowadzony na wózku do sądu rejonowego w Münster, gdzie zapadła decyzja o jego tymczasowym aresztowaniu. Według informacji dziennika "Bild" mężczyzna pochodzi z Polski. Najbliższe dni spędzi prawdopodobnie w szpitalu więziennym. Motyw działania sprawcy pozostaje na razie niejasny.

Wydarzenia w domu seniora wstrząsnęły mieszkańcami Olfen. "W jakim świecie żyjemy, skoro do czegoś takiego może dojść w domu opieki dla osób starszych?" - napisał w mediach społecznościowych burmistrz miasta Wilhelm Sendermann.

Redagował AM