Świat Atak nożownika w szkole w Niemczech. Są zabici Filip Czerwiński |

Gosen-Neu Zittau Źródło wideo: Google Earth Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Do ataku doszło w czwartek. Jedną z ofiar jest 18-letnia uczennica, drugą - 30-letni mężczyzna, który zginął, próbując powstrzymać napastnika - podała lokalna gazeta "Maerkische Allgemeine", powołując się na swoje źródła. Dodano, że sprawcą jest prawdopodobnie 19-letni były chłopak zabitej uczennicy.

Dwie uczennice ranne

Dziennik "Berliner Zeitung" przekazał, że sprawca użył do ataku noża, a oprócz ofiar śmiertelnych ranne zostały też dwie inne uczennice. Według policji nic nie wskazuje na to, by sprawca wcześniej planował atak - podała lokalna stacja RBB.

Niemieckie media donoszą, że na miejsce zdarzenia przybyły liczne siły policji. Do ataku doszło na terenie prywatnej szkoły średniej - uzupełniła "Maerkische Allgemeine".

Gosen-Neu Zittau leży w kraju związkowym Brandenburgia, w którym skończyły się już wakacje letnie i uczniowie wrócili do klas. Szkoła, w której doszło do ataku będzie w piątek zamknięta.