Atak koło słynnego zamku. 31-latek przyznał się do zepchnięcia kobiet w przepaść

Amerykanin Troy B., oskarżony o brutalną napaść na dwie turystki w pobliżu słynnego zamku Neuschwanstein w Bawarii, przyznał się do stawianych mu zarzutów. Za napaści na tle seksualnym i zepchnięcia obu kobiet w dół stromego wąwozu grozi mu dożywocie. Jedna z poszkodowanych nie przeżyła upadku.

Pierwsza rozprawa z udziałem 31-letniego Amerykanina Troya B. odbyła się w sądzie rejonowym w bawarskim Kempten w poniedziałek. Mężczyźnie postawiono kilka zarzutów, w tym gwałtu i zabójstwa 21-letniej turystki oraz usiłowania zabójstwa towarzyszącej jej 22-latki. Do napaści doszło w czerwcu 2023 roku w pobliżu słynnego zamku Neuschwanstein w Bawarii.

Napaść koło słynnego zamku

31-latek na salę rozpraw wszedł, kryjąc twarz za teczką. Przyznał się do zgwałcenia 21-latki i zepchnięcia obu kobiet w dół stromego wąwozu Poellat, a także do posiadania pornografii dziecięcej. Prawnik oskarżonego, Philip Mueller, podczas rozprawy stwierdził, że jego klient "dopuścił się niezrozumiałego czynu", "wstydzi się" z powodu tego, co zrobił, i chce przeprosić rodziny ofiar.