"W sztukach walki, w zapasach, jak również w walkach w klatce, istnieje taki typ wojownika". CDU ma nowego szefa

Gratulacje dla nowego przewodniczącego CDU

Według liderów Zielonych, Annaleny Baerbock i Roberta Habecka, Laschet ma przed sobą wielkie zadania. Teraz musi na nowo zdefiniować Unię Chrześcijańsko-Demokratyczną po epoce kanclerz Merkel. "Niemcy mają do czynienia z dużymi zadaniami, zwłaszcza w związku z pandemią koronawirusa" - zauważyli i dodali, że CDU powinna obrać kurs na konsekwentną ochronę klimatu i ekologiczną modernizację gospodarki.

"Zła wiadomość dla Niemiec"

Współprzewodnicząca Lewicy Katja Kipping podkreśliła słaby wynik Lascheta: "521 - to tylko 20 głosów nad wymagane minimum" - napisała na Twitterze. Z 521 głosami Laschet uzyskał poparcie nieco ponad połowy ze 1001 delegatów. Były lider grupy parlamentarnej CDU/CSU Friedrich Merz otrzymał 466 głosów.

Komentarze w mediach

"W sztukach walki, w zapasach, jak również w walkach w klatce, istnieje typ wojownika 'grinder'. Termin pochodzi od angielskiego czasownika 'grind', co dosłownie oznacza: mielący. Grinder nie przyciąga uwagi spektakularnymi akcjami, nie dąży do szybkiego nokautu, ale powoli, nieprzerwanie, z wielką wytrwałością niszczy przeciwników. Łatwo go nie docenić, dlatego właśnie jest nieprzyjemnym przeciwnikiem. Jeden z takich jest teraz przewodniczący CDU" - pisze publicysta tygodnika "Spiegel", Christoph Hickmann.