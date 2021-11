"To bardzo paskudna metoda polityczna". Apel z Berlina o solidarność z Polską

Jak stwierdził, praktyka Łukaszenki, polegająca na przerzucaniu migrantów samolotami rejsowymi z Bliskiego Wschodu na Białoruś i dalej do granicy z Polską, jest "bardzo paskudną metodą polityczną", której należy położyć kres. - Nazywamy to hybrydowym zagrożeniem, gdzie ludzie są wykorzystywani do destabilizacji Unii Europejskiej, a zwłaszcza Niemiec - nie można pozwolić, aby to zapanowało na świecie - oznajmił.