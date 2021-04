W sondażach gonią rządzących chadeków Merkel. Wskazali 40-letnią kandydatkę na kanclerza 

Niemiecka partia Zielonych wskazała Annalenę Baerbock jako kandydatkę ugrupowania do objęcia funkcji kanclerza po wyborach parlamentarnych. Zdaniem agencji Reutera, wybór jednego kandydata w obliczu malejącej różnicy sondażowej między Zielonymi a unią CDU/CSU pokazuje, jak poważnie partia ta podchodzi do zbliżających się wyborów.

Urodzona w 1980 roku Annalena Baerbock, współprzewodnicząca Zielonych została kandydatką partii pokonując drugiego lidera Roberta Habecka. Baerbock, która mandat do Bundestagu uzyskała w 2013 roku, objęła stery w ugrupowaniu w 2018 roku. W niemieckim parlamencie zajmuje się kwestiami zmian klimatu, spraw gospodarczych, energetyki, a także ubóstwem wśród dzieci.

Kandydatka Zielonych ma także doświadczenie w kwestii polityki międzynarodowej. Studiowała w London School of Economics. Była doradczynią do spraw polityki zagranicznej i bezpieczeństwa grupy parlamentarnej Zielonych w Bundestagu. Doradzała także członkom Parlamentu Europejskiego. Jak wskazała Lidia Gibadło, analityczka z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, w przypadku ewentualnej koalicji CDU/CSU z Zielonymi, Baerbock była typowana do roli minister spraw zagranicznych.