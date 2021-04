Merkel: zabiegamy o zagwarantowanie opieki medycznej Nawalnemu

Jestem "skrajnie zaniepokojona" losem Aleksieja Nawalnego – mówi Angela Merkel. Kanclerz Niemiec dodała, że jej rząd usiłuje wykorzystać swoje wpływy, by przy pomocy partnerów zagwarantować opiekę medyczną rosyjskiemu opozycjoniście.

Kanclerz Niemiec Angela Merkel, która wypowiadała się podczas wideokonferencji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, podkreśliła, że jest bardzo ważne, by uwolnienia Nawalnego zażądał Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPCz). - Mamy liczne konflikty z Rosją, które niestety sprawiają, że nasze relacje są trudne, ale zawsze jestem zwolenniczką dalszego prowadzenia rozmów - dodała kanclerz.

Wcześniej we wtorek ETPCz poinformował, że przekazał Moskwie pytania dotyczące kondycji więzionego opozycjonisty oraz warunków w jakich przebywa i wyraził zaniepokojenie, czy "są one zgodne z prawem do życia".