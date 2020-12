"Nie przesadzam, kiedy mówię: nigdy w ciągu ostatnich 15 lat nie uważaliśmy starego roku za tak ciężki"

To trudne czasy dla naszego kraju. I to długo potrwa - oświadczyła kanclerz Niemiec Angela Merkel w swoim prawdopodobnie ostatnim telewizyjnym orędziu noworocznym. Podkreśliła, że ze względu na pandemię rok 2020 był najtrudniejszym w czasie jej 15-letniego przywództwa.

Merkel, która w tym roku kończy swoją czwartą kadencję, zapowiada, że nie będzie się już ubiegać o to stanowisko po jesiennych wyborach do Bundestagu. Za rok może jeszcze sprawować urząd, jeśli opóźni się proces tworzenia nowego rządu.