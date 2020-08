"To, czego chcemy, to liderzy". Greta Thunberg spotkała się kanclerz Niemiec

Szwedzka aktywistka Greta Thunberg spotkała się w czwartek z kanclerz Niemiec Angelą Merkel. Podczas półtoragodzinnego spotkania Thunberg przekonywała Merkel do bycia odważnym w myśleniu długoterminowym. W trakcie spotkania rozmawiały również o środkach, jakie należy podjąć w walce z globalnym ocieplaniem się klimatu.

Steffen Seibert, rzecznik prasowy rządu federalnego powiedział, że obie strony zgodziły się co do tego, iż na państwach uprzemysłowionych spoczywa szczególna odpowiedzialność za uporanie się z ocieplaniem się klimatu Ziemi, które jak stwierdziła Merkel, jest globalnym wyzwaniem. Podstawą jest tu konsekwentne wcielanie w życie paryskiego porozumienia klimatycznego.

Jako punkty te Seibert wymienił dążenie do osiągnięcia przez UE do roku 2050 neutralności klimatycznej oraz bardziej ambitne skonkretyzowanie celu pośredniego, jakim jest zredukowanie do roku 2030 emisji gazów cieplarnianych.