Angela Merkel napisze książkę. "Chce wyjaśnić najważniejsze decyzje polityczne"

Książka będzie wspólnym projektem Merkel i Baumann, które współpracują ze sobą od prawie 30 lat. Według Baumann, realizacja planów ma trwać od dwóch do trzech lat, nie ma jeszcze wydawcy. Nie przewiduje się wsparcia autorów z zewnątrz. - Kanclerz i ja jesteśmy pewne: jeśli mamy napisać tę książkę, to same, to znaczy bez ghostwriterów, bez historyków, bez dziennikarzy - tłumaczyła.