Była kanclerz Niemiec Angela Merkel "nie wykluczyła możliwości mediacji w konflikcie w późniejszym czasie" - pisze w piątek portal RND w zapowiedzi swojego wywiadu przeprowadzonego z Merkel. Zapytana, czy byłaby w stanie podjąć się roli mediatora w celu rozwiązania konfliktu na Ukrainie , Merkel odpowiedziała: "To pytanie nie pojawia się w tej chwili".

W wywiadzie Merkel nie wyklucza, że Putin mógł poczekać z rozpoczęciem wojny do jej odejścia z urzędu. "Moje odejście mogło się do tego przyczynić, podobnie jak na przykład wybory we Francji, wycofanie wojsk z Afganistanu i opóźnienie realizacji porozumienia z Mińska" - powiedziała w wywiadzie dla portalu RND, który w całości zostanie opublikowany w sobotę.