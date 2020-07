Merkel przyjęta po królewsku. Premier zaprosił ją do pałacu

Pałac na wodzie z konstytucją w tle

Część komentatorów interpretowała decyzję Soedera, aby zaprosić Merkel do Herrenchiemsee - pałacu na wyspie na jeziorze Chiemsee - jako posunięcie, które miałoby przedstawić go jako przywódcę narodowego, a nie tylko bawarskiego. Na tej wyspie w sąsiadującym z pałacem zabytkowym średniowiecznym klasztorze w 1949 roku przygotowywano konstytucję Niemiec.

W poszukiwaniu następcy Merkel

Tłumacząc swoją decyzję, Merkel oświadczyła wówczas, że wybory do landtagów Bawarii i Hesji na jesieni 2018 roku, w których chadecja i socjaldemokraci odnieśli duże straty, powinny służyć jako punkt zwrotny dla koalicji rządzącej. Do regionalnych parlamentów obu tych krajów związkowych dostała się wówczas prawicowo-populistyczna Alternatywa dla Niemiec (AfD).

Kanclerz przed dwoma laty mówiła, że bierze odpowiedzialność za to, co stało się od czasu wyborów do Bundestagu w 2017 roku. Jak stwierdziła, po tych wyborach i sporach w rządzie "nie można po prostu przejść do porządku dziennego". Przyznała, że CDU nie zdołała w wystarczającym stopniu przekonać do siebie obywateli.